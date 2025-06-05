Около тонны продуктов собрали рестораны и кафе Москвы для бойцов СВО

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Тушенка, сухие каши, шоколад и мед скоро прибудут на передовую.

Свыше 800 килограммов продуктов питания передали рестораны и кафе Москвы для российских военнослужащих в зоне спецоперации. Об этом сообщает портал mos.ru.

Рестораны Северного Бутова подготовили около 300 килограммов продуктов питания, а одна чайхана из района Люблино передала в зону спецоперации полтонны меда.

Бойцам СВО продукты отправляют супермаркеты, пекарни, кондитерские, даже салоны красоты. В коробках — тушенка, овощные консервы, лапша и картофельное пюре быстрого приготовления, сухие каши, чай и кофе, шоколад и многое другое.

Конечно, столичные предприниматели передают не только продукты, но также медикаменты, средства личной гигиены, одежду и многое другое.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве можно оставить подарки участникам СВО в «Домиках добра». Участникам СВО не помешают средства личной гигиены, носки и стельки для обуви. Принимаются только новые товары, с бирками и в упаковке. Срок годности пищевой продукции — не менее трех месяцев.