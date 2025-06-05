Мошенники начали выманивать у россиян изображения их лиц

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

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В дальнейшем злоумышленники используют их для создания дипфейков и подтверждения финансовых операций.

Мошенники придумали новый способ обмана россиян — теперь они пытаются получить изображения лиц. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на несколько компаний, занимающихся кибербезопасностью.

Так, злоумышленники выдают себя за продавцов на сайтах объявлений и предлагают потенциальным покупателям перейти в сторонние мессенджеры для продолжения общения.

Потенциальной жертве отправляют ссылку для оплаты, которая ведет на фишинговый сайт. После того как пользователь вводит данные карты на поддельной странице и переводит деньги, его просят подтвердить личность для завершения операции. Для этого пользователя уговаривают предоставить доступ к камере устройства и показать свое лицо с разных ракурсов.

Полученные фотографии мошенники используют для создания дипфейков и подтверждения финансовых операций.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как защититься от мошенников в Telegram.