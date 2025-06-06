Расчет «Бука» сбил снаряды американской системы HIMARS. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Боевики ВСУ активно применяют тактику огневых засад, но наши бойцы успешно пресекают все попытки атаки.

Расчет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М2» группировки войск «Восток» уничтожил снаряды реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, выпущенные противником по тыловым позициям российских войск на южнодонецком направлении. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

Как рассказали в Минобороны РФ, ВСУ активно применяют тактику огневых засад. Американские установки HIMARS приближаются к линии боевого соприкосновения, наносят удар и быстро покидают район пуска.

Однако благодаря высокому уровню подготовки расчета и возможностям ЗРК «Бук-М2» ракеты успешно обнаруживают и уничтожают цели в воздухе.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.