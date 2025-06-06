Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Военнослужащие оттачивают навыки на тыловых полигонах перед выполнением боевых задач.

Военнослужащие группировки войск «Центр» проходят подготовку на боевых машинах поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». Это происходит на полигоне в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Как готовят бойцов к выполнению боевых задач — смотрите в материале 5-tv.ru.

Как уточнили в Минобороны РФ, экипажи БМПТ «Терминатор» обучаются на полигоне новым тактическим приемам, тренируются в скоростном вождении, стрельбе прямой наводкой и с закрытых огневых позиций, в том числе и в ночное время.

В ходе практических занятий изучается применение штатных средств аэрозольной маскировки и поддержание связи с командованием подразделения.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.