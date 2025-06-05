Опасный аккумулятор: запретят ли провозить пауэрбанки на борту самолета

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков; 5-tv.ru

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Рейс Петербург — Якутск из-за этого устройства едва не завершился авиационной катастрофой.

Происшествие в небе, которое едва не завершилось авиационной катастрофой. Более 150 пассажиров рейса Петербург — Якутск оказались на грани гибели после того, как на борту «Боинга» у одной из пассажирок загорелся пауэрбанк.

Тут важный момент, когда горит литий-ионный аккумулятор, его даже бесполезно заливать водой, кроме того, у экипажа не сработал порошковый огнетушитель. Как спасли самолет и почему на борт разрешают брать такой опасный багаж, объяснит корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

Казалось бы, небольшое возгорание, но столько паники и суеты. Все дело вместе — это салон самолета, рейс Санкт-Петербург — Якутск, высота почти десять километров.

Тушить в итоге бросились пассажиры. Причина возгорания — пауэрбанк в сумке под сиденьем. Радмила, она летела со своим трехмесячным ребенком, прибежала из хвоста самолета.

«Из-за того, что огонь сильно высоко поднялся, началось задымление всего самолета, начали гореть вещи — куртки, рюкзаки. Все, что лежало под сиденьем у людей, все начало гореть. Я изначально вышла, думала, неполадки с самолетом», — рассказывает пострадавшая пассажирка рейса Радмила Иова.

При этом бортпроводников не было, по словам девушки, они появились только в финале, когда все потушили. Самолет прибыл в Якутск по расписанию. Радмилу передали медикам, после отвезли в ожоговый центр.

Казалось бы, обычное средство для зарядки, правила перевозки определены.

Только в ручной клади;

Устройства мощностью не больше 100 ватт/час и с содержанием лития не более двух граммов;

Емкость аккумуляторов не должна превышать 30 тысяч миллиампер-час.

И все же случаи возгорания происходят постоянно. Так в январе борт одной корейской авиакомпании сгорел целиком, причиной мог стать взрыв пауэрбанка. После этого случая многие перевозчики в Азии поменяли правила, полностью запретили использование устройств на борту либо обязали постоянно держать его в поле зрения. Похожие требования и у европейских компаний — запрещено помещать в отсек для ручной клади над собой.

«Иногда служба авиационной безопасности может изъять пауэрбанк, если на нем нет соответствующей маркировки. Ну вы купили какое-то пиратское изделие неизвестного производителя, неизвестно какой мощности. Есть страны, где именно досмотром пауэрбанков занимаются отдельные сотрудники», — сказал авиаэксперт Роман Гусаров.

Эксперты уверяют — основная проблема с взрывающимися аккумуляторами — наличие лития в составе, которому нужна только искра, после будет крайне сложно справиться с огнём, потому что обычный огнетушитель в случае с литием бессилен.

При этом у устройства с таким опасным содержимым должна быть необходимая степень защиты, которая определенно зависит от цены — чем дешевле, тем проще, тоньше, а значит, тем быстрее в случае даже небольшого повреждения может произойти возгорание.

Проведем эксперимент. Сначала несколько раз уроним устройство. После сымитируем уже физическое повреждение. Сейчас мы продемонстрировали, что происходит с устройством после повреждения — его раздуло, пошел дым.

«Почему они взрываются? Потому что они находятся в замкнутой оболочке, когда начинают выделяться газы при горении лития, эти газы создают давление в этой замкнутой оболочке, в какой-то момент оболочка не выдерживает», — сказал инженер-конструктор, телеведущий Алексей Иванченко.

Вероятным решением проблемы может стать обязательная проверка всех пауэрбанков пассажиров перед посадкой на рейс. Или создание определенной зоны хранения в салоне. Тем более, такая практика в мире уже есть.