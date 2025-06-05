«Операция Рединг-мост»: подготовлен план действий на случай смерти Кейт Миддлтон

Фото: Zuma/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В 2024 году у принцессы Уэльской диагностировали рак.

Букингемский дворец подготовил план на случай смерти принцессы Уэльской Кейт Миддлтон. Об этом, ссылаясь на книгу королевского хроникера Бертрана Декерса «Кейт: тот самый день, когда…», пишет издание Figaro.

Кодовое название плана — «Операция Рединг-мост» (Operation Reading Bridge). Как отмечается, придумал ее супруг Миддлтон — принц Уильям.

«Рединг — это название города в Беркшире, где Кейт родилась 9 января 1982 года. Сокращение этого кодового имени, ORB, отсылает к одной из самых символичных драгоценностей Лондонского Тауэра, земному шару, увенчанному крестом, символу Земли, на которой доминирует Бог, который помещается в левую руку каждого монарха в день его коронации», — уточняет Бертран Деккерс.

Подобные планы существуют на случай смерти каждого представителя британской королевской семьи.

В марте 2024 года у принцессы Уэльской диагностировали рак. Злокачественную опухоль обнаружили во время операции на брюшной полости. Кейт Миддлтон не появлялась несколько месяцев на публике. За это время она прошла курс химиотерапии. Лечение дало свои плоды, и в январе 2025 года принцесса Уэльская сообщила о наступлении ремиссии. А это значит, что сейчас ее здоровью ничего не угрожает. Сейчас королевская особа восстанавливается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что принцесса Уэльская Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили дом престарелых в Кардиффе — Cardiff's Shire Hall Care Home. В прошлый визит, в 2020-м, одна из обитательниц учреждения — Джоан Дрю-Смит — не узнала Кейт и назвала ее ассистенткой Уильяма.