Путин сообщил Трампу об итогах второго раунда переговоров с Украиной

Фото: Александр Казаков/ТАСС

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Собеседники обсудили возможное продолжение диалога.

Во время телефонного разговора президент России Владимир Путин рассказал американскому лидеру Дональду Трампу об итогах второго раунда переговоров между Россией и Украиной, который прошел в Стамбуле. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, глава государства подробно изложил американскому коллеге ключевые моменты встречи, а также упомянул о меморандумах, переданных Россией и Украиной.

«Эти переговоры, как было подчеркнуто, Украина пыталась сорвать, осуществив <…> целенаправленные атаки по чисто гражданским целям, по мирному населению», — заявил Ушаков.

Собеседники обсудили возможное продолжение диалога. Лидеры выразили готовность поддерживать контакт на высшем уровне по теме урегулирования конфликта.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин провели телефонный разговор, который длился час и пятнадцать минут. По словам американского лидера, обсуждение сосредоточилось на иранской ядерной программе. Путин предложил дипломатическое участие и готовность содействовать деэскалации.