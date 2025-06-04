Победители международных конкурсов выступили в Доме музыки в Петербурге

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко; 5-tv.ru

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Прозвучали сочинения Шопена, Шумана, Даэлли и Пуленка.

В Английском зале Алексеевского дворца состоялся концерт из цикла «Вечера в Английском зале» — камерного проекта Санкт-Петербургского Дома музыки под руководством народного артиста России Сергея Ролдугина. Перед слушателями выступили два молодых, но уже признанных мастера: гобоист Федор Освер и пианист Александр Ключко.

Публика услышала сочинения Шопена, Шумана, Пуленка и Даэлли.

Освер, лауреат Чайковского конкурса и триумфатор «Пражской весны», исполнил на гобое партии, изначально написанные для кларнета, в том числе три фантастические пьесы Шумана.

Виртуозная «Фантазия на темы из «Риголетто» Джованни Даэлли прозвучала как музыкальный фейерверк. Это произведение, давно ставшее классикой гобойного репертуара, стало ярким эпизодом вечера.

Ключко, победитель Рахманиновского конкурса, представил сразу два полюса фортепианного мира Шопена. Вальс ми-бемоль мажор — изящный и почти небрежно легкий, а следом — все 24 прелюдии сочинения 28.

Особое место в программе заняла соната Пуленка для гобоя и фортепиано — одно из последних сочинений композитора, посвященное памяти Прокофьева. Элегия, скерцо и скорбная заключительная часть прозвучали как ностальгическое воспоминание о 1920-х годах, когда начиналась дружба двух маэстро.

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