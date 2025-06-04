Суд арестовал водителя Rolls-Royce, дважды переехавшего байкера в Петербурге

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Панов; 5-tv.ru

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Он заключен под стражу на один месяц и 29 дней.

Бизнесмен Сергей Сосорев, учредитель нескольких компаний, оказался под стражей по решению Красносельского суда Петербурга, передает корреспондент 5-tv.ru из зала суда. Его арестовали после аварии, в которой он дважды наехал на мотоциклиста за рулем Rolls-Royce.

На суде он объяснил случившееся «невнимательностью», заявил, что уже извинился перед родственниками пострадавшего и компенсировал ущерб.

«Общественности тоже хочу принести свои извинения за то, что произошло. То, что произошло, это случайность просто», — сказал Сосорев в зале суда.

Суд заключил Сосорева под арест сроком на один месяц и 29 дней

Изначально против него возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство, но затем обвинение смягчили. Несмотря на это, судья посчитал нужным изолировать фигуранта.

Авария случилась 31 мая на перекрестке Петергофского шоссе и улицы Адмирала Трибуца. По информации, полученной от следствия, Сосорев не соблюдал правила дорожного движения, в результате чего произошло столкновение с мотоциклистом. После этого Сосорев совершил наезд на тело пострадавшего.

Мавлет Эсенболатов, 39-летний мотоциклист, сейчас находится в реанимации с тяжелыми травмами конечностей и грудной клетки.

В 2021 году Сосорев уже привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения, а именно за выезд на встречную полосу через двойную сплошную линию. В настоящее время он является владельцем бизнеса, связанного с производством табачных изделий, а также с доставкой еды и ресторанным бизнесом.

Ранее 5-tv.ru писал, что мотоциклист влетел в полицейскую машину в Петербурге.