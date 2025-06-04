Долгожданное пополнение? Кети Топурия ответила на слухи о новой беременности

Фото: www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov

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Певица уже воспитывает троих детей.

Певица Кети Топурия выложила снимок на природе, и этого хватило, чтобы в сети закрутились слухи о ее беременности. Поводом для домыслов стал не живот, а свободные брюки и расслабленная поза.

Певица не оставила спекуляции без внимания. В своем блоге она разместила скриншоты таблоидов и добавила короткий, но емкий и выразительный комментарий: «Вы что, ку-ку?», приправив его смехом в виде эмодзи. Этого хватило, чтобы поставить точку в странной истории.

До этого Кети Топурия впервые показала лицо младшего сына. Мальчику исполнилось четыре года, и мама решила поделиться кадрами из семейного архива.

Певица воспитывает троих детей. Старшая, Оливия, родилась в 2015 году в браке с бизнесменом Львом Гейхманом. После развода в 2017 году певица вышла замуж снова — за Льва Деньгова. В этом союзе появились сын Адам и дочь Николь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как певица Кети Топурия относится к брачному контракту.