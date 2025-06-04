Лучшее вино страны показали в рамках Недели российского ритейла

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Крупнейшие производители бьют рекорды, а объемы урожая растут.

Большие успехи демонстрируют и российские виноделы. Ценителям отечественного вина не о чем беспокоиться. Погодные качели последних лет никак не повлияли на виноградники. Несмотря на заморозки, объемы урожая растут. В прошлом году удалось собрать рекордные 908 тысяч тонн сырья.

Лучшие образцы продемонстрировали в рамках Недели российского ритейла. Это ключевая площадка, на которой принимаются решения для развития винодельческой отрасли.

"Интерес со стороны российского потребителя растет неизменно и стабильно, мы видим это по полочным продажам. Идет тренд на облегчение градуса, люди уже интересуются не столько креплеными винами, сколько либо сухими, либо сладкими, но с пониженным градусом. Выходит на первый план категория игристых вин", - рассказала бренд-амбассадор INKERMAN и «Массандра» Полина Никанорова.

Рекорды бьют и крупнейшие производители. Самый большой завод Крыма "Массандра" достиг исторического максимума. В прошлом году там изготовили 22,5 миллиона бутылок. А о том, какой путь проходит вино от виноградников до конечного потребителя, рассказали сегодня на мастер-классе.