Овечкин подарил Матвиенко хоккейный свитер

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Председатель Совфеда назвала хоккеиста символ для молодых ребят.

Сегодня в Совете Федерации большой день спорта. Кроме Михаила Дегтярева приехал и рекордсмен, трехкратный чемпион мира по хоккею Александр Овечкин. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что нападающий является примером для молодого поколения хоккеистов.

— Как вам удалось стать первым и лучшим?

— Работа такая. У кого-то — такая. У меня — такая.

— Достойный ответ. Представляете, какой вы символ для молодых ребят!

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» подарил Валентине Матвиенко свитер со своей фамилией. В этом году Александр Овечкин установил рекорд по числу забитых в регулярных чемпионатах шайб. На счету форварда их — 897!