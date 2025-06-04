Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Федор Болдырев; 5-tv.ru

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Глава государства сомневается, что на фоне последних событий будет возможно провести саммит с Украиной и организовать перемирие.

Теракт в Брянской области, где произошло обрушение железнодорожного моста в момент, когда по нему проезжали автомобили и пассажирский поезд Климов-Москва — это целенаправленный удар по гражданским лицам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством.

«Прежде всего прошу правительство и региональные власти принять все необходимые меры для помощи семьям погибших. От себя хочу выразить искренние соболезнования этим семьям», — сказал глава государства.

Он отметил, что в помощи нуждаются также пострадавшие. Сотрудникам МЧС, работникам РЖД и других служб президент выразил благодарность за все, что они сделали, оказывая помощь жертвам теракта.

«Недавний подрыв путей в Брянской и Курской областях — это безусловно террористический акт. И решения о совершении подобных преступлений принимались на Украине на политическом уровне. Конечно, везде и всегда в ходе вооруженных конфликтов страдают гражданские лица. Но то, что было в Брянске — это целенаправленный удар по гражданским лицам», — сказал Путин.

По всем международным нормам такие действия считаются терроризмом, подчеркнул Путин. Он добавил, что все преступления, которые были совершены в отношении гражданских лиц — в том числе женщин и детей — это попытка сорвать мирные переговоры в Стамбуле.

Глава государства объяснил, что удары наносились по гражданскому населению намеренно. Таким образом были подтверждены опасения российской стороны в том, что некогда захвативший власть в Украине нелегитимный режим превращается в террористическую организацию.

Путин сомневается, что на фоне последних событий будут возможны проведение саммита с Украиной и организация перемирия.

«Киевская верхушка перешла к организации боевых действий, и в то же время просят приостановить боевые действия на 30, а то 60 суток. Просят о встрече на высшем уровне. Ну как же проводить в этих условиях подобные встречи? О чем говорить? Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор?» — рассудил глава государства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что СК квалифицировал обрушения мостов в Брянской и Курской областях как теракты.