Ветерану СВО предложили возглавить Нюксенский округ Вологодской области

Фото: © РИА Новости/Екатерина Штукина

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Он может сменить на посту Юлию Шевцову, отправленную в отставку после скандала с видеороликом ее дочери.

Ветеран СВО Антон Тропин может стать главой Нюксенского округа Вологодской области. Он может сменить на посту Юлию Шевцову, отправленную в отставку после скандала с видеороликом ее дочери. Об этом заявил губернатор региона Георгий Филимонов на оперативном совещании в правительстве региона.

«Совместными усилиями мы будем очерчивать горизонты будущего в муниципалитете, который сейчас будет для вас, я уверен, интересным вызовом, потому что помимо ваших высоких заслуг как участника специальной военной операции все-таки я доверяю вашему управленческому, интеллектуальному, административному опыту», — обратился Филимонов к ветерану СВО.

Тропин, в свою очередь, выразил главе региона благодарность за оказанное доверие.

«Со своей стороны приложу все силы во благо народа и Отечества», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что дочка вологодской чиновницы пригрозила хейтерам. Дочь Юлии Шевцовой заявила в личном блоге, что должность матери позволит ей отправить всех неугодных на СВО.