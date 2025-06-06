Скорректируйте свой путь: китайский гороскоп на неделю с 9 по 15 июня

Фото, видео: 5-tv.ru

На что следует обратить внимание на грядущей неделе?

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 9 по 15 июня от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

На этой неделе нужно быть особенно внимательными с вопросами финансов — сразу два дня без богатства, которые могут принести ошибки, издержки и трудности.

Денежные вопросы не следует решать в среду и четверг. На субботу планируйте генеральную уборку, а в понедельник и среду лучше не обращаться к врачу.

9 июня, понедельник

День Земляного петуха

5-tv.ru

«Малый красный охват» объединяется с печально известной парой «Красного феникса» и «Абордажного крюка», что делает этот день не слишком подходящим для чего-то сверхважного.

Хорошо сегодня планировать, делать косметический ремонт и заниматься бытовыми делами. Креативные проекты пойдут сегодня легко благодаря структуре «Птица спешит в гнездо» — любимая структура китайцев.

Она обеспечивает легкий ход дел. Очень хороша, если вам нужно написать главу для книги, сочинить презентацию, статью, решать какие-то вопросы, которые давно находятся в застое и кажутся нерешаемыми.

Совет: тщательно обдумывайте свои поступки. Принимайте четкие решения, даже если это приносит боль. Ограничивайте свои эмоции и желания, когда встречаетесь с другими людьми.

10 июня, вторник

День Стального пса

5-tv.ru

Очень хороший день, получающий поддержку самых позитивных энергий. Здесь и «Желтый охват», и «Красный сандал», и «Небесный император» и «Земной император», и еще целая россыпь ярких и счастливых звезд. Они будут готовы сопровождать дела, начатые сегодня, и приносить в них удачу и счастливые повороты судьбы.

Очень хорош этот день для начала ремонтных работ, переезда в новый дом, начала важного путешествия, открытия бизнеса, свадьбы и похорон.

Сове: вам препятствуют ничтожные люди с мелкими целями. Ситуация неблагоприятна. Уйдите в тень, избегайте ответственности.

11 июня, среда

День Золотой свиньи

5-tv.ru

Собирает Инь Ци, непригодную для любой активности энергию. И поэтому годится только для отдыха. К тому же это день разрушителя года, и он не дает возможности что-то создать.

Ко всему прочему, в структуре дня содержится элемент непредсказуемости — поэтому тем смельчакам, которые все же попробуют проявить активность, придется справляться еще и с неуправляемыми энергиями дня. Лучше экономьте силы до более подходящего времени и постарайтесь не перенапрягаться в этот день.

Совет: не бойтесь задавать вопросы. Ситуация очень быстро меняется. Если кто-то медлит, может оказаться не у дел.

12 июня, четверг

День Водной крысы

5-tv.ru

Это день потери — все начатое в этот день будет пустой тратой времени, поэтому его лучше сделать выходным. Общая энергетика дня негативная.

Старинные тексты не рекомендуют делать что-либо важное сегодня. Покупки, знакомства, встречи, договоренности, достигнутые в этот день, просто потратят ваше драгоценное время.

Совет: не увлекайтесь сиюминутными эмоциями. Ваши поступки должны быть зеркалом ваших высших устремлений.

13 июня, пятница

День Водного быка

5-tv.ru

День неблагоприятен для свадьбы, начала ремонта, переезда в новый дом. Нарушение предписаний грозит финансовыми потерями, ущербом имуществу и прочими неприятностями.

Структура дня также неблагоприятна — она предвещает задержки известий и прочие гадости. В такой день лучше отдыхать.

Совет: действуйте утонченно и с блеском. Пусть внешнее убранство раскроет суть внутреннего замысла. Используйте постепенные перемены для достижения желаемого.

14 июня, суббота

День Деревянного тигра

5-tv.ru

Целая плеяда счастливых звезд освещает этот день. Здесь и «Желтая сеть», и «Небесное счастье», и «Красный сандал», а также «Небесный император» и «Земной император». Обязательно постарайтесь использовать энергии этого дня, чтобы получить многократную отдачу в течение от двух до четырех месяцев — это будут приятные вещи, финансовые бонусы и прочие приятности.

Единственная тема, которая страдает в этот день, — тема здоровья из-за звезды болезней. Здоровьем лучше заниматься в другое время, чтобы не пострадать от неверных диагнозов или ошибок при медицинских вмешательствах.

Совет: ваш замысел осуществляется. Вы сможете достичь успеха через малые дела. Вкладывайте свои усилия в то, что уже происходит. Продолжайте работать.

15 июня, воскресенье

День Деревянного кролика

5-tv.ru

День пустоты не сулит ничего хорошего, особенно в компании с «Крюком» и «Красным Фениксом». Допустимо сегодня, тем не менее, отправляться на романтические свидания, собирать долги, подписывать документы, заниматься инвестированием, а также отдыхать.

Но будьте внимательны: если понадеяться слишком сильно на удачу, развести избыточно бурную активность, то есть риск пострадать от завистников и недоброжелателей.

Благоприятная структура «Благородный в позиции» дает надежду на своевременную помощь и карьерные успехи. Однако, помня основные рекомендации по дню, лучше все же планировать важные занятия на другой день.

Совет: сейчас особенно благоприятное время для роста, но не торопите события. Постоянно корректируйте свой путь и доверяйте сердцу.