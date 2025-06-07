Энциклопедия по зачистке зла: зачем смотреть хорроры про маньяков

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Кино, наводящее ужас — твой выход из бездны страхов. Оно подготовит разум и успокоит сердце в потоке опасностей!

Твоя паника — лакомый кусочек душегуба и его же оружие против тебя! Поможет ли отключение эмоций в критических ситуациях, нужно ли пугать детей страшилками про маньяков, и почему нам иногда хочется смотреть ужасы, — селебрити эксклюзивно обсудили с корреспондентом 5-tv.ru на ковровой дорожке сериала «Фишер. Затмение» от платформы WINK.

Премьера продолжения нашумевшего триллера про неуловимого маньяка Головкина — заявление о том, что зло, действительно, умеет ждать и эволюционировать! Цепочка отношений «охотник — жертва» — порочный круг, разрыв которого станет, скорее, восьмым чудом света, нежели очередным шагом к эволюции.

К сожалению, гениальность следственных органов — не панацея зла как явления. В первом сезоне «Фишер» показывает зрителю — чтобы очистить общество от душегуба, нужно немного сойти с ума, ведь его поиск — маленькая жизнь, выстроенная вокруг зверства и боли. Во втором сезоне «Фишер. Затмение» отражен факт того, что безопасность всегда под угрозой и миру снова нужны «Евгении Боковы» — чистильщики мирового масштаба!

«Когда мы разбирали сценарий второго сезона, пришли к выводу, что зло умеет ждать! Это и стало логлайном сериала!» — комментирует появление нового маньяка Александр Цой, режиссер проекта.

Многим детям казалось и кажется, что маньяка можно перехитрить. Как? Не пугаться его, конечно же. В общем, сломать привычное в его голове клише. Актриса Мила Ершова поделилась, что ходила по темному переулку без фонарей одна. Дорога до театральной студии ночью опасной не казалась!

«Почему-то я была такая борзая. Мне казалось, что заору, и он не станет ко мне подходить. Или получится с ним договориться. Сейчас вспоминаю и думаю, какая же я была больная», — делится Ершова.

Те, кто думают, что отсутствие страха оттолкнет серийного убийцу — глубоко заблуждаются, но мыслят в нужном ключе! Отключение эмоций скорее не будет мешать подсознанию генерировать неглупый план. Ведь природой заложено спасаться! И все человеческие реакции, совершенные в стрессе, банальны и инстинктивны!

Но есть то, что мешает правильным реакциям проявляться — это как раз, страхи, навязчивые мысли, которые порой могут и парализовать человека, еще больше упростив действия «охотника»! Так, в первом сезоне «Фишера» были уникальные случи уцелевших. Находясь в сильном алкогольном опьянении, одна из жертв Сергея Головкина смогла сохранить целых две жизни — свою и ребенка. Измененное состояние позволило женщине ощутить бесстрашие — то самое чувство, которое помогло бы многим мыслить стратегически. Она знала следы, которые оставляет маньяк и будучи бывшим сотрудником органов смогла опередить тактику Головкина в момент нападения.

Очевидно, ни наличие опыта следователя, ни отсутствие страха никогда не гарантируют успех в спасении. Но знание не бывает лишним! И «Фишер. Затмение» вышел больше не с целью продолжить историю маньяка, как говорит режиссер второго сезона. В сериале более глубинный социальный контекст, его можно использовать, как энциклопедию по зачистке зла, ведь у зрителя появляется возможность пойти по следу и наблюдать за тактикой работы правоохранительных органов.

«В „Фишере“ не романизируется маньяк, а показывается, как с ним бороться. Как раскрывают его тайны и шаги! Сериал про методы!» — перекликается с мыслью режиссера Елизавета Базыкина.

Но не все готовы прощаться со страхом. Позиция обреченного фаталиста зачастила в рассуждениях про маньяков и силу страха.

«Это все литература. Ну вот если тебя похитят, ты будешь не бояться? Такой все! Не боюсь…» — откровенно рассуждает Мила Ершова.

К разговорам про страх присоединилась актриса сериала «Тайга» Юлия Волкова. В триллере она сыграла женщину, которая тоже интуитивно чувствует беду ребенка, находясь под алкоголем. Спиртное выключило лишние мыслительные процессы, и ее героиня осталась наедине со своими чувствами и интуицией, что помогло ей понять о случившемся.

«Если человек боится, он сильно уязвим!» — говорит Волкова.

Чтобы научиться управлять подсознанием без меняющих состояние веществ, необходимо научиться контролировать эмоциональный фон, что крайне сложно. Вполне возможно и на «чистую» голову сформировать здравый «план спасения». А вот лишние сомнения вредны не меньше, чем нежелательные вещества. Как говорится, предупрежден — вооружен! И кино, посвящающее в темы, которые при столкновении с ними в реальности, могли бы вызвать страх — отличный способ опередить свои паттерны и подумать над поведением в критических обстоятельствах!

«Почему люди любят ужасы? Потому что они в фильмах позволяют себе пережить то, на что в жизни никогда бы не решились!» — дополняет певица Наталия Власова, которая пришла на премьеру к своему другу — сценаристу двух сезонов «Фишера» Сергею Кальварскому.

Ранее, писал 5-tv.ru, продюсер Александр Цой рассказал о работе с детьми на съемочной площадке.