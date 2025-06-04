Терапевт Хухрев рассказал о главной причине неприятного запаха изо рта

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Этот фактор ответственен за 80% случаев галитоза.

Главной причиной 80% случаев неприятного запаха изо рта — галитоза — являются проблемы с языком. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор» Алексей Хухрев.

По словам врача, именно на языке обитает большое количество бактерий. Особенно это касается его задней части, где размещены вкусовые сосочки. Хухрев добавил, что микроорганизмы вырабатывают серные соединения, которые вызывают неприятный запах гнилых яиц. Во время сна, как отметил терапевт, во рту возникает благоприятная среда для размножения бактерий, так как слюноотделение практически приостанавливается. Это является причиной, почему запах изо рта ярко выражен утром.

Врач добавил, что нужно обязательно и регулярно чистить язык. Хухрев посоветовал использовать для этого специальные приспособления для чистки языка. Но, если купить их нет возможности, то подойдет и зубная щетка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему нельзя худеть на быстрых диетах. Они могут негативно сказаться на самочувствии и внешности, например, могут начинать выпадать волосы.