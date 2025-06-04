Ксения Бородина вышла замуж за бизнесмена Сердюкова

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Пара объявила о помолвке в конце прошлого года.

Телеведущая Ксения Бородина вышла замуж бизнесмена Николая Сердюкова. Об этом звезда сообщила в своем Telegram-канале.

Бородина выложила кадры с торжества. Для него она выбрала белый брючный костюм, а ее жених — классический смокинг.

Как сообщает Super.ru, пара расписалась в ЗАГСе «Барвиха Luxury Village​». На церемонии присутствовал узкий круг людей: близкие друзья и дочери Ксении. Однако молодожены планируют отпраздновать свадьбу с банкетом и гостями через неделю — после того, как они вернутся из свадебного путешествия.

Николай Сердюков познакомился с Ксенией Бородиной в июне 2024 года на шоу «Последний герой», которое она вела. Мужчина принимал в нем участие. В декабре прошлого года пара объявила о помолвке. Для телеведущей этот брак уже является третьим. От двух предыдущих у нее есть дочери: Мария и Теона.

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