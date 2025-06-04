Подорожает: экономист рассказал о резких изменениях цен на ряд товаров и услуг в июне

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

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Всему виной начало дачного сезона?

Рост цен в июне затронет целый ряд товаров и услуг. Об этом изданию Life.ru рассказал экономист, кандидат экономических наук Александр Тимофеев.

По словам эксперта, подорожание затронет разные сферы товаров и услуг: от путешествий до продуктов питания. Некоторые из категорий растут в цене из-за сезонных факторов, а некоторые из-за изменений в законодательстве.

Летний сезон, когда люди плотно занимаются дачей и уезжают в отпуска, толкнет вверх стоимость материалов для облагораживания домов и участков, а также цены на авиа и железнодорожные билеты. Специалист предвещает и подорожание бензина, которое на первых порах будет «скрыто» бонусными и скидочными системами.

Тимофеев отметил, что продуктов в магазинах рост цен также коснется. Особенно это затронет кондитерские изделия. Причин тому несколько: подорожание пальмового масла, повышение экспортных пошлин на растительное российское масло, новые законы по регулировки производства. Законопроект, который регулирует пищевую промышленность и проходит сейчас второе чтение в Государственной думе, обязывает предприятия соблюдать ГОСТы.

«Из-за этого часть продовольственной продукции может подорожать. Причина в том, что сейчас отечественные компании производят продукцию по техническим условиям и собственным стандартам, приведение ее в соответствие — изменение состава, оформление разрешительных документов и упаковки — могут привести к росту цен на рыбную и молочную продукцию, доля несоответствия среди которых достигает уже 60% и 50% соответственно», — заключил эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что цены на овощи и фрукты в России растут из-за высокой ключевой ставки по кредитам.