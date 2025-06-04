Латвия возобновила расследование дела «рижского мясника»

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Совет еврейских общин не позволил отмыть репутацию военного преступника.

Дело нациста Герберта Цукурса, который более известен как «рижский мясник», будет пересмотрено. Появились новые сведения о его военных преступлениях. Цукурса называют одним из главных палачей Холокоста. Именно он лишил жизней десятки тысяч евреев Латвии. Но все последние годы власти страны пытались подстроиться под выгодный Западу политический вектор и переписать кровавую историю.

Беглого «рижского мясника» они даже называли «национальным героем» и посвящали ему спектакли. Корреспондент «Известий» Александр Надсадный узнал, кто все-таки заставил пересмотреть дело военного преступника.

Этот уголовный процесс растянулся на 20 лет. Дело Герберта Цукурса по прозвищу «рижский мясник», который причастен к геноциду евреев, несколько раз то начинали, то закрывали.

«Как сказано в заключении генпрокуратуры, его нельзя назвать „рижским мясником“, как его называют многие мемуаристы, пережившие его преступления», — отметил бывший латвийский евродепутат Андрей Мамыкин.

Известные своей лояльностью к нацистской идеологии власти Латвии старались как могли отмыть репутацию Цукурса. И возможно, дело над нацистом-преступником так и осталось бы лежать под судебным сукном, но вмешался местный Совет еврейских общин, и дело возобновили.

«Я отправил все 15 лет назад, все свидетельства из „Яд Вашем“ о Цукурсе прокурору. Они закрыли дело. Он не герой, Цукурс — не герой. Это было 15 лет назад», — рассказал израильский историк, «охотник на нацистов» Эфраим Зурофф.

Знаменитый историк и «охотник за фашистами» из Израиля Эфраим Зурофф всю жизнь преследует нацистских военных преступников, за что и был номинирован на Нобелевскую премию мира. В эксклюзивном интервью нашей съемочной группе он рассказал, что Латвия ловко подстраивается под выгодный Западу политический вектор.

«Это называется искажением Холокоста. Искажение труднее выявить, чем отрицание. Отрицание — это безумие, почти весь мир понимает, что это ложь. А вот искажение — сложнее. Они говорят: „О, трагедия Холокоста, убили наших евреев…“. Но они не говорят, что сами в этом участвовали», — добавил историк.

Для современной Латвии даже предатель и палач — это национальный герой, если он боролся против СССР. В случае с Цукурсом давят на то, что до начала Великой Отечественной он был выдающимся летчиком, прославился своими перелетами в Африку, Японию и Палестину. О том, что в годы оккупации он стал известен другим — перешел на сторону фашистов, в роли полицая ездил по улицам Риги и вел хаотичный огонь — благополучно не упоминают.

Про нациста-коллаборациониста, точнее про романтичного героя-летчика в Латвии даже поставили мюзикл, который в 2014 году шел на рижской сцене.

И это не удивительно. В стране, где сносятся памятники советским воинам и проходят парады ветеранов легиона СС, сделать из фашистского палача национального героя — часть государственной политики.

Сразу после окончания Второй мировой осудили более 300 латвийских карателей, но Цукурсу удалось сбежать. Спустя 20 лет его ликвидировали агенты израильской разведки, не желая, чтобы лояльные европейские законы помогли оправдать преступника. Но теперь Израиль и сам пытается сгладить острые углы.

«В 2018 году Нетаньяху посетил Литву. У него была стратегия: отдалиться от Западной Европы, которая „одержима“ палестинцами, и сблизиться с Восточной Европой, которой плевать на палестинцев. Он подумал: если я дам литовцам продолжать их ложь, что они не причастны к Холокосту, они полюбят нас, проголосуют за нас, купят у нас вооружение», — напомнил Зурофф.

Новая проверка вскрыла ранее неизвестные подробности — дополнительные материалы и свидетельства, архивные документы. Все это указывает, что Герберт Цукурс все же причастен к геноциду евреев, а значит, появился шанс, что правосудие все-таки восторжествует.