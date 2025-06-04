Новейший отечественный экзоскелет помогает встать на ноги бойцам СВО

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

А скоро современные центры реабилитации откроются во всех федеральных округах.

Самые современные технологии сегодня используют не только наши военные, но и врачи. В прямом смысле поставить на ноги героев спецоперации докторам помогает уникальная разработка российских инженеров — новейший экзоскелет. Такие аппараты скоро появятся в нескольких регионах России, где по поручению президента откроют центры реабилитации. Возможности одного из них оценил наш корреспондент Владислав Харченко.

Кавалер ордена мужества Закарья Алиев еще зимой не мог самостоятельно ходить. На Запорожском фронте он в одиночку занял несколько вражеских блиндажей. А затем оборонял ключевой опорный пункт. В нашем распоряжении — эксклюзивные кадры сразу после спасения в ноябре 2024-го.

Через минные поля бойца вывел наш дрон-разведчик. Три недели в окопах, без воды и еды. Организм военнослужащего был истощен.

«Потихоньку… Лечится идеально, все проходит», — говорит военнослужащий.

В этом реабилитационном центре боец восстанавливается уже месяц. По 40 минут в день проводит на беговой дорожке в специальном экзоскелете. Разработка от и до принадлежит отечественным инженерам.

С помощью экзоскелета здесь уже четыре месяца ставят людей на ноги. Аппаратов такого вида в России всего несколько. Он включает в себя до десяти режимов, от обычного подъема до быстрой ходьбы. Подходит абсолютно для всех пациентов, даже для тех, кто вообще не может ходить.

«Ходить стало более чувствительно. Когда я начинал, я не чувствовал ничего практически, боли были», — говорит военнослужащий.

Это первый центр реабилитации, где бойцы смогут проходить полный цикл восстановления. Работают здесь специалисты самых разных профилей. Одни помогут преодолеть психологические травмы, другие, например, обучат новой профессии.

«Обычно после инвалидизации идет очень серьезная перестройка у человека, возникают нежелательные, отсроченные проявления, депрессивные. Включение в этот комплекс позволяет всего этого избежать», — отмечает Вероника Скворцова, руководитель ФМБА России.

Эти протезы — результат ювелирной работы мастеров. На создание одного такого каркаса тратят примерно 20 минут. Делают их прямо в этой мастерской из композитных материалов.

Протез должен быть максимально легким. В одном из таких — он весит примерно полкилограмма — можно спокойно вести активный образ жизни и заниматься спортом.

«Как правило, такие протезы можно встретить в олимпийских видах спорта, где каждое изделие — не просто серийное производство, а авторский труд большого коллектива людей», — говорит Антон Карев, стажер-техник и протезист Центра инноваций в травматологии и ортопедии.

На базе центра реабилитации производят 60 протезов в месяц. Инженеры постоянно совершенствуют навыки — и передают опыт новым специалистам. Каждый уже умеет превращать обычный слепок — в готовое изделие.

«Дальше они будут распределяться в Петербург, Всеволжск, кто-то останется здесь, кто-то будет в Москве», — отмечает Артем Дубровин, методист Центра инноваций в травматологии и ортопедии.

В ближайшем будущем, по поручению президента планируют открыть десять таких центров, во всех федеральных округах на базе ведущих реабилитационных клиник страны.