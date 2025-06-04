Целый город может уйти под воду в ЯНАО из-за паводка

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Катаклизм стал рекордным на Ямале за четверть века.

На Ямале под воду уходит целый город. Там объявлен режим чрезвычайной ситуации. Рекордный за последние десятилетия паводок прорвал дамбу, которую соорудили для защиты домов, и хлынул в жилые кварталы Тарко-Сале. Там объявлена срочная эвакуация. В безопасные места спасатели уже вывезли десятки жителей. О причинах и масштабах бедствия — в репортаже корреспондента «Известий» Александры Мостовой.

Насколько сильно разбушевалась река Пяку-Пур, можно понять по этим кадрам. Город Тарко-Сале в Ямало-Ненецком автономном округе ушел под воду. Затоплены десятки участков, по улицам передвигаются только на лодках и вездеходах. Автомобили тонут.

Многие жители оказались в ловушке. С затопленных территорий их на лодках вывозят спасатели.

Почти каждый год вода поднимается высоко, но в этом бьет все рекорды — более тысячи сантиметров. Это крупнейший за последние 25 лет паводок. Река Пяку-Пур прорвала дамбу.

Из-за паводка в Пуровском районе региона ввели режим ЧС муниципального характера. Но вода уже вплотную подступает и к микрорайону Южный, его жители, правда, пока отказываются от эвакуации.

«Лодки у нас наготове есть. Пока не переживаем. Отслеживаем ситуацию. Смотрим», — говорит местный житель Евгений Занин.

С помощью тяжелой техники для защиты города возводят песчаные дамбы, укрепляют берега мешками с песком, но эта мера борьбы с паводком, по словам местных жителей, не самая эффективная.

«Много сюда песка перевозили, но его все равно смыло. 18 машин было, но не выдержало», — вспоминает местная жительница Людмила Хижняк.

Уровень воды в реке за сутки вновь вырос. Мониторинг ситуации ведут даже с воздуха.

Спасатели и волонтеры круглосуточно эвакуируют людей. На базе местной спортивной школы готовятся развернуть пункт временного размещения.

«Работали мы на ближних дачах и на дальних дачах. Оповещали людей о том, что нужно собирать вещи. Сейчас мы приехали сюда, чтобы узнать, какая здесь у нас обстановка происходит», — докладывает Денис Коргин, старший группы волонтеров.

Многие, впрочем, уже покинули свои дома и перебрались к родственникам в безопасные районы. Сегодня власти проведут встречу с пострадавшими от паводка жителями региона.