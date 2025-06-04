«По зову сердца»: почему Катя Лель перестала скрывать свой дар исцеления

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Знаменитость уверена, что уже заплатила свою цену за сверхъестественные способности.

Заслуженная артистка России Катя Лель долго держала в секрете свой дар, пока людям не понадобилась ее помощь. Об этом корреспонденту 5-tv.ru на сольном концерте певца IVAN в клубе «Давай Лама» рассказала сама знаменитость.

«Я его (дар. — Прим. ред.) скрывала 30 лет. Но так случилось, что людям, когда плохо, пришлось помогать. И тогда уже стало всем известно», — призналась Лель.

На вопрос журналистов о том, какую цену за свои сверхспособности заплатила артистка, она ответила, что за свою жизнь отдала уже многое.

«Я так много в жизни всего отдала. Достаточно. Поэтому я много делаю благих дел от сердца, по зову своего сердца. И поэтому, наверное, вселенная благоволит», — отметила певица.

Знаменитость утверждает, что обладает даром исцеления. Такие способности у нее появились после встречи с инопланетянами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Катя Лель раскрыла правду об отношениях Григория Лепса и Авроры Кибы.