«Даст всем фору»: Боня не узнала дочь после возвращения с Эвереста
Дочь Виктории Бони сильно изменилась за время восхождения мамы на гору
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Подросток сменила имидж и подросла.
Телеведущая Виктория Боня призналась, что после возвращения из сложной экспедиции на Эверест почти не узнала повзрослевшую дочь Анджелину. Об этом она рассказала своим подписчикам в соцсети.
За полтора месяца отсутствия мамы, наследница звезды подросла и загорела, а также сменила имидж.
«Я снова дома. Дочка выросла за эти 1,5 месяца. Все такое яркое и, самое главное, цветное вокруг», — отметила Боня.
Поклонники Виктории разделили впечатления звезды под постом в блоге. Они сразу заметили, насколько похорошела дочь блогера.
«Виктория, боже! Она у вас невероятно красивая»;
«Вырастет, даст всем фору», — писали пользователи сети.
По настоянию отца, бизнесмена Алекса Смерфита, Анджелина учится в Лондоне. По словам Бони, иногда наследница звонит, потому что не выдерживает давления, и просит в слезах забрать ее домой в Монако или в Москву.
Ранее, писал 5-tv.ru, дочь Бони не отпускала маму на Эверест. Увлечение звездной родительницы подросток не разделяет.