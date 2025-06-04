«Даст всем фору»: Боня не узнала дочь после возвращения с Эвереста

Дочь Виктории Бони сильно изменилась за время восхождения мамы на гору

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Подросток сменила имидж и подросла.

Телеведущая Виктория Боня призналась, что после возвращения из сложной экспедиции на Эверест почти не узнала повзрослевшую дочь Анджелину. Об этом она рассказала своим подписчикам в соцсети.

За полтора месяца отсутствия мамы, наследница звезды подросла и загорела, а также сменила имидж.

«Я снова дома. Дочка выросла за эти 1,5 месяца. Все такое яркое и, самое главное, цветное вокруг», — отметила Боня.

Поклонники Виктории разделили впечатления звезды под постом в блоге. Они сразу заметили, насколько похорошела дочь блогера.

«Виктория, боже! Она у вас невероятно красивая»;

«Вырастет, даст всем фору», — писали пользователи сети.

По настоянию отца, бизнесмена Алекса Смерфита, Анджелина учится в Лондоне. По словам Бони, иногда наследница звонит, потому что не выдерживает давления, и просит в слезах забрать ее домой в Монако или в Москву.

Ранее, писал 5-tv.ru, дочь Бони не отпускала маму на Эверест. Увлечение звездной родительницы подросток не разделяет.