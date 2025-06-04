Алена Кравец сдала дочь в детский дом

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

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По словам светской львицы, девочка совсем выбилась из рук.

Актриса и певица Алена Кравец отдала свою приемную дочь Даниэлу в детский дом. По словам знаменитости, девочка стала неуправляемой и доставляла много проблем.

«Когда она была предоставлена сама себе, то у нее были бутылка пива и селедка. Водки еще не хватало, извините! <…> Мужиков к нам в дом приводила, воровала. Хорошо, что мы остались живы, она могла мужа в чем угодно обвинить, делала себе искусственные засосы», — заявила певица в программе на федеральном телеканале.

Кравец уточнила, что девочка сама приняла решение уйти в детский дом, когда ей исполнилось 15 лет. С тех пор прошло уже около пяти лет. Это была их первая встреча спустя столько времени. Певица удочерила Даниэлу в возрасте трех месяцев. Родная мать отказалась от нее из-за проблем со здоровьем.

При этом у Даниэлы своя версия. Она рассказала, что подвергалась насилию в семье. По ее словам, ее били за провинности, чаще всего приемный отец.

«Это происходило за что угодно: за плохие оценки, за сладкое, которое мне запрещали есть. Я находила его и ела — меня били», — сообщила девушка.

Историю Даниэлы подтвердила также бывшая горничная семьи Марина.

«Даниэла не врет, все так и было. На моих глазах мать ее никогда не била, но и не участвовала в жизни дочери», — сказала она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что четверть воспитанников находятся в детских домах необоснованно.