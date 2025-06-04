Гвинея может стать безвизовой для россиян
Фото: EPA/ТАСС
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Между странами уже есть двухстороннее соглашение в этой сфере.
Гвинея может ввести безвизовый режим для россиян, сообщил посол России в республике Алексей Попов. В бесе с ТАСС он указал, что такое возможно при увеличении туристического потока.
«При увеличении потока наших туристов есть реальная возможность договориться о безвизовых полетах, пребывании здесь первоначально, может быть, на какой-то ограниченный срок, а потом более длительный», — сказал он.
Попов добавил, что сегодня между Россией и Гвинеей действует соглашение, согласно которому представители стран могут летать друг к другу без виз по дипломатическим и служебным паспортам.
Гвинея — это страна в западной части Африки. Популярными местами среди туристов являются столица Конакри и островная группа Иль-де-Лоос.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Россия и Оман подписали соглашение об отмене визового режима.