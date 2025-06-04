Сестра Фриске объявила голодовку: «Посмотрим, что будет»

Фото: www.globallookpress.com/Belkin_Aleksey

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Почему певица лишила себя пищи?

Певица Наталья Фриске недовольна своим весом. Она призналась в личном блоге, что решила похудеть с помощью голодания.

Фото: Instagram*/friske_natalia

«Привет. Ну что, сегодня захожу в голодание. Мой исходный вес 71, 45 кг. Посмотрим, что будет через три дня», — написала она.

Фото: Instagram*/friske_natalia

Недавно Фриске сделала пластическую операцию. Она уменьшила размер груди, подтянула живот, устранила диастаз и провела липофилинг — пересадку собственной жировой ткани из одной зоны в другую. Певица давно мечтала об этом преображении после родов. Она, по собственному признанию, осталась очень довольна работой хирурга.

После родов Наталья весила 70 килограммов. Начала заниматься спортом, чтобы вернуть былую форму, но в статусе материнства поддерживать такой режим ей было сложно. Видимо, сейчас она решила пойти на крайние меры, лишив себя пищи.

Наталья долго шла к материнству и наконец в 2021 году ей удалось забеременеть с помощью ЭКО — 8 апреля 2022 года у нее родилась дочь, которую она назвала Луной.