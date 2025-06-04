Плевать хотел не только на ПДД: что известно о водителе Rolls-Royce, переехавшего байкера

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Знакомые бизнесмена рассказали про него много интересного.

В Петербурге отправили в следственный изолятор хозяина шикарного Rolls-Royce, который на машине переехал мотоциклиста. Водитель получил два штрафа на четыре тысячи рублей. И только после нашего сюжета был вызван в полицию.

Действия бизнесмена Сосорева, который стал сразу после аварии скручивать с машины номера, дали повод местным депутатам задуматься: а не запретить ли скручивать номера, чтобы нарушители не могли избежать наказания? Подробности в репортаже корреспондента «Известий» Максима Приходько.

С допроса Сергея Сосорева выводят под руки. На лице — медицинская маска. Не от простуды, чтобы скрыть лицо, а если он чем-то и болеет, то несколько лет лишения свободы вполне могут оказать терапевтический эффект, считает следствие. Помимо нарушений ПДД, его обвиняют в покушении на убийство.

Сейчас Сосорев в СИЗО на Васильевском острове. Там он будет ждать меры пресечения.

Штрафы собирает пачками: что известно о бизнесмене на Rolls-Royce, сбившем байкера

«В рамках данного уголовного дела водитель Rolls-Royce сегодня, 3 июня, был допрошен в качестве подозреваемого и задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса России», — рассказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургути Ленинградкой области Вячеслав Степченко.

В этот раз избежать ответственности, видимо, не выйдет, хотя Сосорев пытался. После того как он развернулся через две сплошных, сбил и дважды переехал мотоциклиста. Он тут же бросился скручивать свои красивые номера.

И это у Сосоревых — семейное, уверены те, кто жил стена к стене с родителями виновника аварии.

«Он обливал служащих водой — кипятком или не кипятком… Под окнами тоже обливал, чтобы они газонокосилками не мушели», — рассказывает соседка родителей Сергея Сысоева.

Сосорев-младший — бизнесмен. Торгует табаком, владеет кальянными и ресторанами. При этом бывшие партнеры по бизнесу подтверждают: он и к делам относится примерно так же, как и к ПДД.

«Не могу его хорошо характеризовать. Нечестный, вор. Да, вот он меня кинул. Было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Потом он его замял, это дело», — пояснил бизнес-партнер Сергея Сосорева.

Тем временем тот самый мотоциклист, которого переехал Сосорев, пришел в себя после операции. Говорит с трудом. Чудо, что он вообще остался жив.

«Сейчас я не в состоянии отвечать», — сказал Мавлет Эсенболатов.

По следам этого происшествия уже посыпались законодательные инициативы. Первая: жестоко карать тех, кто вместо того, чтобы помогать пострадавшим, — снимает номера. Петербургские депутаты уже направили предложение главе ГИБДД.

«Я думаю, что арест или лишение прав на три месяца. Ну, то есть наказания те, которые должны испугать», — отметил депутат заксобрания Петербурга Алексей Цивилев.

Некоторые вообще предлагают отобрать права у нарушителей-рецидивистов! У Сосорева было более 40 штрафов.

«Если у человека несколько десятков, а может быть, и сотен штрафов, которые ему приходят с камер, почему бы не привлечь этого водителя к лишению права управления? Чтобы не допустить его вообще, в принципе, на дороги», — предложил автоюрист Лев Воропаев.

А для того, чтобы обезопасить мотоциклистов, в Национальном автомобильном союзе предложили разрешить им ездить по полосам для общественного транспорта.

Но никакие инициативы не спасут от тех, кто не смотрит в зеркала и плевать хотел на ПДД. Кто разворачивается через две сплошных, а вместо того, чтобы оказывать помощь пострадавшему, бежит скручивать номера. Дороги не станут безопаснее, пока одни думают, что за рулем они равнее других.