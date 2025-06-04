Потным вход воспрещен: россияне требуют удаленки для «пахучих» сотрудников

Фото: www.globallookpress.com/Rosseforp

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Некоторые даже призывают наказывать людей за несоблюдение гигиены штрафом.

Больше половины россиян, а именно 63%, сталкивались с неприятным запахом пота от коллег. Чаще всего это происходило в офисах, пишет Life.ru, основываясь на результатах проведенного опроса.

Однако россияне не просто проголосовали, но и предложили меры борьбы с неприятным запахом. Так, 80% респондентов требуют отправлять на удаленку тех, от кого «пахнет». Еще 11% и вовсе предложили штрафовать нарушителей «банного режима». Мол, каждый должен принимать душ перед работой.

Но дело не только в неприятном запахе пота. Так, 71% опрошенных жалуется и на парфюм. Проблема, по их словам, в том, что люди не контролируют его количество, что вызывает дискомфорт у окружающих. Целых 60% считают, что к наказанию таких «пахучих» сотрудников необходимо подключить КоАП РФ, в котором существует статья за мелкое хулиганство.

Повышенное потоотделение (гипергидроз) в летнее время — это абсолютно нормальная реакция организма на высокую температуру. Таким образом он регулирует температуру тела и помогает избежать перегрева. Норма для человека — около 0,5 литра жидкости в сутки. Однако превышение этого показателя может указывать на диабет, заболевания сердечно-сосудистой системы и даже на образование злокачественных опухолей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на сегодняшний день самыми востребованными специалистами для удаленной работы считаются разработчики искусственного интеллекта (ИИ), аналитики и дизайнеры.