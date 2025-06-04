Подумать об удобстве: как подобрать правильную переноску в поездку для питомца

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Любимцу необходимо заранее привыкнуть к специальной сумке.

Путешествие с животными на борту самолета станет проще, если знать несколько правил. Подробнее об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказала руководитель маркетинга в сфере путешествий Екатерина Долгих.

У каждой авиакомпании могут быть отдельные условия провоза питомцев, поэтому для начала следует изучить их. При перевозе животного на соседнем кресле или под впереди стоящем необходимо приобрести переноску нужного размера. При этом общий вес питомца с переноской должен быть до восьми килограммов.

В аэропорту во время досмотра животное придется достать из его домика, поэтому обеспечить удобство следует заранее. Так, надо проверить, чтобы питомец мог свободно вставать и поворачиваться в переноске, а ее дно было из непромокаемого материала. Еще можно предусмотреть открывающийся отсек вверху и отстегивающийся плечевой ремень.

Позаботиться нужно и о наличии по крайней мере двух пеленок, если питомец полетит на кресле рядом.

Приобретать специальную сумку для путешествий животного эксперт порекомендовала с рулеткой или измерительной лентой, поскольку у всех авиакомпаний разные требования, и в отдельных случаях размеры могут не соответствовать необходимым.

Эксперты напомнили, что зверь — тоже путешественник, поэтому у него должны быть хороший обзор и вентиляция. Лучшим исходом будет, если питомец предварительно привыкнет к переноске и посчитает ее своим домиком.

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