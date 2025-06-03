Праздник «Алые паруса» получил награду креативной премии «Серебряный Меркурий»

Фото, видео: 5-tv.ru

Всего в конкурсе участвовали 769 проектов в 169 номинациях.

Праздник выпускников «Алые паруса — 2024» получил серебряную награду одной из главных креативных премий России «Серебряный Меркурий» (Silver Mercury) в номинации «Лучшее массовое мероприятие». Об этом сообщили организаторы конкурса.

Жюри премии по достоинству оценило качество подготовки мероприятия, охват аудитории, эффективность взаимодействия со зрителями и неизменный рост узнаваемости бренда. Всего в конкурсе участвовали 769 проектов в 169 номинациях.

В апреле прошлого года праздник «Алые паруса» был признан абсолютным победителем XIII ежегодной национальной премии «Событие года». Такая престижная награда получена в номинации «Лучшая режиссура и постановка мероприятия» в категории «Новаторское решение года».

«Постоянно возникает мысль, что сложно сделать лучше того, что уже было, но даже с такой амбициозной задачей мы справляемся. „Алые паруса“ всегда отличаются своей технологичностью и оригинальностью. Каждый номер программы, каждый элемент декораций работает на общую идею и тему праздника», — отметил режиссер-постановщик концерта на Дворцовой площади Владислав Кабанов.

Праздник «Алые паруса» был возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

В 2024 году «Алые паруса» посмотрело рекордное количество зрителей — около 37 миллионов. Телевизионная аудитория мероприятия по России и странам СНГ — 25,5 миллиона человек. Просмотры онлайн-трансляции в сети Интернет — 11,3 миллиона.

В текущем году праздник состоится в ночь с 28 на 29 июня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что кастинг к «Алым парусам» пройдет с 9 по 11 июня.