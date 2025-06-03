Балицкий доложил Путину о восстановлении электроснабжения в Запорожской области

Фото: Александр Полегенько/ТАСС

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Политик поблагодарил жителей за понимание.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в телефонном разговоре президенту России Владимиру Путину о восстановлении электроснабжения населенных пунктов Запорожской области.

Ситуацию удалось урегулировать меньше чем за сутки.

«Все процессы и внештатные ситуации находятся на личном контроле президента, и, конечно, мы ощущаем огромную поддержку со стороны Владимира Владимировича, правительства России и администрации президента», — отметил губернатор в Telegram-канале.

По словам Балицкого, лидер страны выразил благодарность команде Запорожской области за их оперативную работу и должное внимание в отношении отдельных вопросов. К тому же он добавил, что во время устранения результатов аварии случаев мародерства отмечено не было.

Губернатор поблагодарил администрации муниципальных образований за выдержку и жителей области за понимание.

До этого Балицкий сообщал, что от ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Запорожской области 457 населенных пунктов и 600 тысяч абонентов остались без электричества.

Ранее 5-tv.ru писал, что часть Херсонской области осталась без электроснабжения из-за атаки ВСУ.