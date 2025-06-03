Фото: DPA/ТАСС

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Из-за отсутствия потовых желез в теле животные не могут быстро охлаждаться.

Когда столбик термометра ползет вверх, кошки начинают страдать. Несмотря на любовь к теплу, их организм плохо переносит жару. Почему так происходит и как помочь питомцу — объяснил URA.RU ветеринар Алексей Воронин.

У кошек почти нет потовых желез — только на лапах. Это значит, что они не могут эффективно охлаждаться, как люди.

«У них потовые железы расположены только на подушечках лап, что делает их особенно уязвимыми в период высоких температур. Поэтому важно помочь питомцу поддерживать комфортную температуру тела через правильное питание и достаточное потребление жидкости», — рассказал Воронин.

Если температура в комнате выше 25 градусов, животное может начать вяло себя вести, искать прохладный пол и отказываться от еды. Это нормальная реакция организма.

Важно следить за питьем. Кошки привередливы к воде. Они не любят пить из мисок, особенно если вода в них стоит слишком долго. Это не каприз, а природный инстинкт — в дикой природе кошки ищут проточную воду, которая кажется им безопаснее.

«Плоские миски часто ассоциируются у кошек с застоявшейся водой, поэтому они неохотно пьют из них. Кроме того, большинство кошек избегают пить там, где едят, что также является защитным механизмом, выработанным эволюцией», — посоветовал ветеринар.

По словам Воронина, в жару кошка может пить меньше, но это не значит, что она в порядке. Обезвоживание наступает быстро. Необходимо убедиться, что питомец имеет свободный доступ к прохладной воде в любом месте квартиры.

Журчащая вода привлекает кошек, поэтому питьевой фонтанчик — отличный вариант. Если нет, просто нужно менять воду не реже 2–3 раз в день, даже если она остается почти нетронутой.

Воду стоит наливать прохладную, но не ледяную — резкий перепад температуры может навредить животному. Особенно это важно для кошек на сухом корме, которым требуется больше жидкости, чтобы избежать обезвоживания и проблем с почками.

Чтобы помочь пушистому другу пережить жаркие дни — стоит сохранять в доме тень, давать больше влажного корма и не перекармливать. Жара — это не просто дискомфорт. Это риск, особенно для пожилых и длинношерстных животных.

Жаркая погода снижает аппетит у кошек — это нормальная реакция организма, объясняет Воронин. Порции лучше уменьшить и увеличить долю влажных кормов — в них до 80% воды, что помогает поддерживать водный баланс.

Как советует ветеринар, в жаркую погоду подойдут легкие белки — нежирное мясо птицы или кролика. Для длинношерстных питомцев полезны корма с клетчаткой — она снижает риск комков шерсти в желудке.

Кормить лучше утром до жары и вечером, когда воздух прохладнее. Это совпадает с природными ритмами кошек, которые активны на рассвете и в сумерках.

Если кошка тяжело дышит, прячется или отказывается от воды — повод обратиться в клинику.

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