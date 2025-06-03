Щипало током, но фонтан работал: подробности трагедии в Белгородской области

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Зайцев; 5-tv.ru

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В поселке Томаровка погибла 13-летняя девочка, но жертв могло быть больше.

Девочка погибла из-за удара током в фонтане в Белгородской области. Трагедия произошла в центральном парке поселка Томаровка. Оттащить в безопасное место ребенка смогли только после того, как инженеры отключили воду. Но было уже поздно. При этом арт-объект открыли чуть больше месяца назад. Подробности рассказывает корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

К оцепленному фонтану, где погибла 13-летняя Рита, дети приносят цветы и игрушки. В небольшом поселке Томаровка Белгородской области ее знали практически все.

Жизнь Риты оборвалась как раз в тот момент, когда девочка пробежала через центр фонтана. От удара током она упала и потеряла сознание, по словам детей, которые играли рядом, они пытались ей помочь, но не смогли. Тогда на помощь поспешили очевидцы и сотрудники местного Дома культуры.

Тут же к месту трагедии приехал отец Риты. Но ребенок скончался еще до приезда скорой помощи.

«Я не знаю, кто дал добро включить этот фонтан. Почему при том, что детей щипало током, почему не срабатывала автоматика, почему он не выключался, я не знаю. Будет разбираться следствие. Думаю, виновных найдут. Хочу, чтобы их наказали по всей строгости», — рассказал отец погибшей девочки Константин Козьмин.

Позже стало известно, что жертв могло быть больше. За несколько часов до трагедии с Ритой другие дети жаловались, что фонтан бьет током.

Рита была единственным ребенком в семье, только закончила шестой класс и занималась хореографией.

Сейчас фонтан подробно осматривают следственные органы. Изучают систему электропитания насосов, чтобы установить причину случившегося.

Прямо сейчас в местном ДК продолжаются выпускные. Родители, школьники и дети отмечают праздник, но к фонтану не идут. Теперь его обходят стороной.

Родители Риты уже обратились к губернатору с просьбой начать масштабную проверку всех контактных фонтанов в области, чтобы в будущем избежать подобных трагедий.