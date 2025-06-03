В Крыму задержали агента украинских спецслужб

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Житель Феодосии сам связался с куратором.

Агент украинских спецслужб задержан в Крыму. Житель Феодосии сам связался с куратором, а после по инструкции изготовил взрывное устройство.

«Просто прислали видео, как собрать. Меня не ограничивали в том, где я должен это спрятать. Я поехал туда, куда поехал, закопал все это и скинул координаты со стрелочками, где все это лежит», — рассказал задержанный.

Также до 29 лет лишения свободы уже получили еще четверо пособников украинских террористов за поджоги военных и гражданских объектов по заданию СБУ.