«Межотраслевые мосты»: Лихачев о роли «Росатома» в цифровом суверенитете России

Фото, видео: © РИА Новости/Наталья Селиверстова; 5-tv.ru

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Благодаря ряду разработок уже в ближайшем будущем РФ может вырваться вперед в информационных технологиях.

«Росатом» играет большую роль в создании цифрового суверенитета России. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на конференции «Цифровая индустрия промышленности России» (ЦИПР).

Мероприятие было посвящено разработке решений для всей промышленности РФ и созданию цифровой независимости страны. Компания «Росатом» в этом процессе занимает важную позицию.

«В этой работе у „Росатома“ своя роль. Это тяжелое индустриальное программное обеспечение, программы управления жизненным циклом продукта, инженерные расчеты, крупные строительные проекты, все они реализуются в рамках нашего центра компетенций и тиражируются для других предприятий», — пояснил Лихачев.

Глава госкорпорации уверен, что основанная задача ЦИПРа — выстраивание межотраслевых мостов и размещение продукции, разработанной в «Росатоме» или их стратегическими партнерами в другие отрасли промышленности.

Кроме того, Лихачев отметил, что теперь на повестке у данной конференции не только программный продукт, но и «железо». В этой области «Росатом» исполняет роль модератора. Уже сейчас для этих целей созданы соответствующие структурные подразделения и возникла большая сеть партнеров.

Он подчеркнул, что важны и заделы на будущее. Поэтому его компания предложила новые решения для высокомощных вычислений на основе фотонных и квантовых технологий для суперкомпьютеров.

«Это возможность из сегодняшнего ландшафта шагнуть сразу в завтрашний и сократить не только отставание, но еще и, может быть, вырваться вперед в определенных информационных технологиях», — заявил Лихачев.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что «Росатом» и Росконгресс подписали соглашение о сотрудничестве.