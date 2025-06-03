Песков: Путин получал информацию о воскресных атаках ВСУ на РФ в режиме онлайн

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

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Пресс-секретарь президента призвал дождаться результатов расследования и ориентироваться на заявления Минобороны РФ.

Президент России Владимир Путин в режиме онлайн получал информацию о воскресных атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регионы РФ. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

«Президент о произошедшем получал информацию в режиме онлайн», — сказал Песков.

Пресс-секретарь российского президента отметил, что в данный момент в случившемся разбирается Следственный комитет. Он призвал дождаться результатов расследования и ориентироваться на заявления Минобороны РФ, прежде чем говорить об ответных мерах.

По данным оборонного ведомства, 1 июня украинские боевики совершили теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Среди мирных граждан и военных жертв нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин держит ситуацию в Брянской области под личным контролем. Президент обсудил инцидент с обрушением моста на пассажирский поезд с губернатором региона и главой РЖД. 31 мая в 22:50 по московскому времени в Брянской области автомобильный мост рухнул, серьезно повредив пассажирский поезд, следовавший по маршруту Климов — Москва. Следственный комитет подтвердил версию подрыва, который стал причиной инцидента. В результате ЧП погибли семь человек.