Суд вынес приговор поджигателям военных и гражданских объектов в РФ

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Они совершали диверсии по заданию украинских кураторов.

Суд вынес четырем причастным к поджогам военных объектов и транспортной инфраструктуры обвинительный приговор. Они по заданию украинских кураторов совершали диверсии сразу в нескольких регионах России. Но ни одно преступление киевского режима и его пособников не останется без наказания. С подробностями — корреспондент «Известий» Елена Хмура.

В нашем распоряжении оказались кадры спецоперации по задержанию террориста. Руслан Сидики — у него два паспорта, России и Италии — участвовал в подрыве железнодорожного полотна в Рязанской области. Тогда с рельсов сошел грузовой поезд. На следственном эксперименте задержанный рассказывает, как он это сделал — все по инструкции украинских военных.

За взрыв на железной дороге украинские кураторы пообещали вознаграждение — пятнадцать тысяч долларов. На допросе задержанный признается, его завербовали специально для нападений на территории России. Обучение проходил в Латвии. Будущих террористов там готовят тщательно — минно-взрывное дело, сборка и программировании квадрокоптеров, а еще их учат конспирации. Подрыв железной дороги было не единственным заданием Сидики.

«В мае 2023 года я начал подготовку к осуществлению террористического акта на территории Дагилевской авиабазы с использованием квадрокоптеров и взрывных устройств, купленных, собранных мной лично», — рассказывал осужденный Руслан Сидики.

В результате спецоперации ФСБ и Следственного комитета кроме Руслана Сидики удалось задержать и привлечь к ответственности жителей Республики Коми, а также Свердловской, Кировской и Рязанской областей. Они совершали поджоги военных объектов, транспортной инфраструктуры и публиковали в интернете призывы к экстремизму.

«11 марта 2022 года я поджог военный комиссариат города Березовска Свердловской области с целью дестабилизации его работы. Осознавая, что совершаю преступление общеопасным способом», — признавался осужденный Алексей Рожков.

Эксперты объясняют: ВСУ проигрывают на поле боя, поэтому украинские спецслужбы пытаются организовать все больше диверсий на территории России. Для террористических актов используют иностранных агентов или вербуют российских граждан. Для вербовки используют разные методы — мошенничество, запугивание или подкуп. Но главное — всех потенциальных исполнителей нападений уверяют, что их не найдут и не накажут. Однако это не так. Каждое такое преступление раскрывается еще на этапе подготовки или по горячим следам — как было и в ходе этой спецоперации.

«Это ситуация, в которой четверо сидят, несмотря на их меры предосторожности и выполнение инструкций, сидят в тюрьме. Это говорит о том, что наказание за террористическую деятельность у нас в стране неотвратимо», — подчеркивает Андрей Попов, ветеран спецподразделения антитеррора «Альфа».

Вина всех задержанных доказана. Наказание за терроризм и призывы к нему максимально строгое.

«Назначить Сидики окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 29 лет. Из которых первые девять лет отбывания в тюрьме, а остальной срок лишения свободы — в исправительной колонии строгого режима», — значится в приговоре.

Даже если за преступления, совершенные по указке украинских спецслужб, осужденные потом раскаиваются — а таких большинство — это уже не поможет. Отвечать придется по всей строгости закона.