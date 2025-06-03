Школьница из Белгородской области погибла в фонтане от удара током

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Аньков; 5-tv.ru

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Девочке было 13 лет.

13-летнюю девочку убило током в фонтане в Белгородской области. Трагедия произошла в центральном парке поселка Томаровка.

Школьница вместе с подругой спасались от жары, бегая между струями в контактном фонтане. Внезапно девочка упала. Очевидцы рассказывают, что ее продолжало бить током, пока воду не отключили. Только тогда ребенка оттащили в безопасное место. Приехавшие на место врачи спасти девочку не смогли.

«Проводятся следственные действия. Вскрытие сделали. Поражение электрическим током. Кто виноват, кто не виноват, я пока ничего не знаю, сказать ничего не могу…» — говорит убитый горем отец ребенка Константин Козьмин.

Фонтан, в котором погибла школьница, открыли только в конце апреля. Обслуживают его сотрудники местного Дома Культуры. Именно к нему и относится арт-объект. По словам отца погибшей, подруга его дочери смогла выжить только потому, что в момент трагедии стояла на сухом месте.