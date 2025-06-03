Уголовное дело возбуждено в отношении избившего женщину на глазах у ребенка водителя Mercedes

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Инцидент произошел в Кирове.

В Кирове хозяин «мерседеса», бывший чиновник, напал на молодую маму с ребенком. Он нанес автовладелице несколько ударов по голове и скрылся. В итоге у пострадавшей зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение и ушибы головы. Что стало причиной конфликта и что грозит автохаму, расскажет корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас.

Разъяренный мужчина бегает по дороге и с кулаками бросается на желтый автомобиль. В салоне в ужасе мечутся женщина с маленьким ребенком. Девочка в истерике от страха, но даже это не останавливает нападавшего.

Когда водитель — 28-летняя Анастасия — выходит, чтобы выяснить причину агрессии, в ее адрес летят оскорбления и поток отборного мата. Затем несколько ударов по голове.

После этого мужчина спокойно садится в свой черный Mercedes с номерами «001» и уезжает. По словам Анастасии, причиной мог стать дорожный конфликт.

«Мужчина начал выезжать на встречную полосу для движения. То есть меня пытаться вытолкнуть с полосы. Я его не пустила, в общем. Ну потом, когда я уже встала в пробку, там небольшой затор, он вышел из машины и начал как бы бежать к моей машине», — вспоминает пострадавшая.

Как выясняется, за рулем внедорожника мог быть Владислав Гукасов. В прошлом заместитель председателя Законодательного собрания Кировской области и экс-лидер местного отделения фракции ЛДПР.

Он и раньше пренебрегал правилами, а после завершения политической карьеры, видимо, вообще начал что называется «жить по понятиям»… К слову, фамилия Гукасова уже фигурировала в уголовных делах о крупном мошенничестве и краже автомобиля. Но ему удавалось оставаться на свободе.

Теперь в отношении Гукасова возбуждено уголовное дело по статье о нанесении побоев. Медики диагностировали у Анастасии закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. К счастью, ее дочь не пострадала физически, но испытала сильный шок.