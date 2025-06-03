Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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По сообщениям Минобороны РФ, боевики потеряли здесь свыше 230 человек.

В результате активных действий подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Андреевка в Сумской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Российские военные нанесли поражение скоплениям живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новая Сечь, Юнаковка, Корчаковка, Искрисковщина и Садки Сумской области.

Боевики потеряли свыше 230 человек, а также восемь бронемашин и четыре орудия полевой артиллерии. Также были уничтожены два склада боеприпасов.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что появились подробности освобождения Новополя в ДНР.