Не поделил полосу: водитель Mercedes избил девушку на глазах у ее ребенка
Водитель Mercedes избил девушку на глазах у ее ребенка в Кирове
Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru
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Пострадавшая будет обращаться в суд.
В Кирове водитель Mercedes избил девушку на глазах у ее малолетней дочери. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказала сама пострадавшая.
По словам жительницы Кирова, водитель Mercedes попытался вытолкнуть ее автомобиль с занимаемой полосы на дороге, но она не позволила ему этого сделать. А когда на пути начала образовываться пробка, неизвестный вышел из своего транспортного средства и выбежал на проезжую часть. Сперва он нанес несколько ударов по автомобилю девушки.
«Увидела, что он бежит, успела окна заблокировать и двери. Удары были по лобовому стеклу, по крыше. Ребенок ревет, я просто в полном непонимании, за что это», — поделилась кировчанка.
Позже пострадавшая вышла из машины, чтобы снять номера Mercedes и виновника происшествия. Увидев это мужчина на нее напал.
Девушка получила сотрясение мозга, ушибы лица и головы. Она не намерена оставлять данный инцидент безнаказанным и собирается обратиться в суд.
Трехлетнего ребенка водитель Mercedes не тронул. Успокоить девочку, ставшую свидетелем случившегося, помогли прохожие.
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