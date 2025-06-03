Урсулу Фон дер Ляйен признали политиком года

Фото, видео: www.globallookpress.com/Carsten Koall; 5-tv.ru

Решение вызвало недоумение у депутатов и журналистов.

Урсула фон дер Ляйен все последние дни не устает праздновать свои победы. На днях она получила награду за укрепление европейского единства. И вот сейчас ее признали «Политиком года». Но противники той политики, которую ведет глава европейской комиссии, уже назвали все это пиром во время чумы. Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин — с подробностями.

Антураж, достойный, скорее, театральной премии: 400 гостей, сплошь элита. Нескончаемые овации, торжественные речи. А на пьедестале — Урсула Фон дер Ляйен. Сами же себе выбрали «Политика года».

Можно подумать, Европа на подъеме, а доверие к институтам бьет рекорды. Куда больше к лицу ей звание главного европейского антигероя. Да и речи ее такие же бесславные.

«Сегодня у нас есть империалистическая война. У нас есть изменение климата. Мы видим, что американцы начали тарифную войну, которая представляет собой нечто из ряда вон выходящее. Мы находимся в середине или в начале серьезных кризисов», — говорила Урсула Фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии.

Даже формулировка приза звучит как политический анекдот — «за исключительное лидерство в условиях геополитической неопределенности». При том, что сама по себе глава Еврокомиссии — воплощение всего, что в ЕС пошло не так.

«Я думаю, у нее большая поддержка со стороны истеблишмента, но в массе своей люди ее недолюбливают», — отмечает бывший депутат от партии «Альтернатива для Германии» и эксперт по праву Евросоюза Гуннар Бек.

Вместо машин — танки, с европейской дипломатией — покончено. С демократией, видимо, тоже. Выборы в Румынии это хорошо показали. Единоличные решения вместо европейского консенсуса. Премьер Словакии неоднократно раскрывал, что на самом деле происходит за брюссельским кулисами, например, после его прямых переговоров с США в обход Еврокомиссии.

«Она меня ужасно отругала: „Роберт, что ты наделал? С какой стати ты вел такие переговоры с Трампом? Ты нормальный?“ Она ругала меня полчаса… что я полный идиот», — вспоминает Роберт Фицо, премьер-министр Словакии.

Вместо былого оптимизма в странах ЕС нарастает евроскептизм. А по якобы цветущему европейскому саду уже давно разливаются самые настоящие навозные реки. Одним словом — «испанский стыд».

Все больше стран голосуют за ультраконсервативные партии и лидеров, которые против ЕС, НАТО и военной помощи Украине и ремилитаризации самой Европы на сотни миллиардов евро.

Не стоит забывать и о ее заслугах, если так можно выразиться, перед родиной. Урсула фон дер Ляйен успела отметиться как первый министр обороны ФРГ в юбке.

Именно при ней в Бундесвере начались проблемы с командованием, оснащением и вооружением. Зато — гендерное равенство. Был батяня-комбат, стал маманя*.

«Бундесвер больше не работоспособен — полный разрыв с национальной гордостью, да и вообще со всем, что связано с Федеративной Республикой Германия», — отмечает немецкий экономист и политолог Айке Хамер.

Награды уже сыплются на Урсулу, как медали в позднем СССР. На прошлой неделе она уже получила чуть более престижную премию Карла Великого. Газета Berliner Zeitung тоже задается вопросом: за что?

«Что именно сделала Госпожа фон дер Ляйен, чтобы заработать все эти почести? И что эти награды на самом деле говорят о ее политических достижениях — или, скорее, о тех, кто их вручает?» — писали журналисты.

Далеко не все и в самом Брюсселе готовы ей аплодировать.

«На самом деле, ее следовало бы наградить за разрушение ЕС, потому что из полудемократического образования оно превратилось в структуру, которая, характеризуется контролем, задолженностью, милитаризацией, а теперь еще и экономическим упадком», — говорил депутат Европарламента Мартин Зоннеборн.

И это еще не говоря о череде околокоррупционных скандалов — нерасследованные миллиардные контракты с вакцинами от коронавируса, игнорирование следственных запросов, отказ предоставить переписку — все это тоже осталось без последствий для Урсулы Фон дер Ляйен.

Европа получила политика года, которого, видимо, и заслуживает.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России