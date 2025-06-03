Минстрой поддержал инициативу отправить председателей ТСЖ сдавать экзамены

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Управдомов проверят на профпригодность.

За парты в России сядут председатели ТСЖ. Им предстоит вспомнить основные положения жилищного кодекса, а также показать свои знания в решении проблем многоквартирного дома. Например, ответить на такие простые вопросы: как долго в квартире может отсутствовать вода и чем отличается текущий ремонт от капитального. Проводить экзамены для управдомов — инициатива депутатов. Законопроект уже поддержали в Минстрое. О том, какие проблемы сможет решить тестирование, рассказывает корреспондент «Известий» Максим Сироткин.

Задумался над вопросом на экране… Кликает ответ… Нет, это не экзамен в ГАИ. В Госдуме придумали «права» для председателей ТСЖ: чтобы управлять домом, придется пройти тест. 200 вопросов по жилищному законодательству, технике безопасности, финансовой грамотности и управлению общим имуществом.

Орган государственного жилищного надзора в течение 30 рабочих дней проводит проверку квалификации председателя правления товарищества собственников жилья (ТСЖ) и в случае успешной сдачи экзамена выдает квалификационный аттестат.

Сергей Шиянов — председатель правления ТСЖ с большим стажем. Он лично знает всех жильцов, и в любом споре находит компромисс. Мы попросили его ответить на один из типовых вопросов.

«Вопрос 154. Какова суммарная продолжительность допустимого перерыва подачи холодной воды в доме в течение месяца? Правильный ответ — восемь часов. Восемь часов управляющей компании, ТСЖ, дается для того, чтобы задвижку поменять, что-то приварить, заварить. Я не вижу ничего сложного», — отмечает управдом.

Но без знания этих правил ТСЖ сможет обанкротить даже жилец — судебными издержками и штрафами.

Добиваться исполнения законов Нине Степановне пришлось с помощью прокуратуры и юристов.

«С начала отопительного сезона у меня начались проблемы с отоплением», — заявила Нина Алеврова, жительница дома под управлением ТСЖ.

Зимой стены покрывались инеем. Причина — старые чугунные батареи. Женщина обращалась к председателю ТСЖ, но тот отказался их менять. Обращение в прокуратуру помогло: предписание дали. Однако исполнять его горе-председатель не спешил.

«Вместо того, чтобы исполнить представление прокуратуры Красносельского района, председатель ТСЖ подал в суд на прокуратуру района и прокуратуру города, обвиняя их в том, что радиатор отопления не является общим имуществом», — подчеркивает женщина.

Но по закону радиаторы относятся к внутридомовой системе отопления — общему имуществу многоквартирного дома. Председатель этого не знал. Он раз за разом подавал в суд и неизменно проигрывал. Однако экзамен — не панацея. Он не гарантирует добросовестность. Например, в Кирове жильцы одного из домов столкнулись с иной проблемой.

Их жилой двор украшает киоск с шаурмой прямо перед домом. Рядом — еще несколько подобных точек. По мнению председателя совета дома, это результат злоупотреблений.

«Очевидно, эта ситуация не была бы возможной без покровительства председателей ТСЖ, которые превысили свои должностные полномочия, заключили незаконные договора аренды и впоследствии ушли с должности», — отмечает Алексей Кальсин, председатель совета многоквартирного дома.

Поможет ли квалификационный экзамен отсеять и таких председателей? Юристы сомневаются: сам по себе экзамен не предотвратит правонарушения. В пример приводят управляющие компании с гигантскими долгами перед ресурсоснабжающими организациями.

«Например, компания „Дом Мастер“, „Юни-дом“... Они украли у МАЭКа миллиард и миллиард двести. Вопрос — были ли лицензии и сдачи экзаменов у руководителей этих компаний? Ответ — да. Защитило это от хищения у государственной ресурсной компании денег, миллиардов? Нет», — приводит примеры Константин Крохин, юрист по ЖКХ.

Есть и другие сложности. Экзамен планируется ввести для всех: и для новых, и для опытных председателей. Да, тест бесплатный, но готовиться то нужно: покупать методички, ходить на курсы — все за свой счет. Согласится ли на это, условно, председатель-пенсионер, годами успешно управлявший домом? Вопрос риторический.

«Достаточно часто такие люди гордые и, в общем, могут пойти на принцип и сказать: „Я управляю этим домом на протяжении достаточно длительного времени и никому ничего не должен доказывать», — уверен Сергей Сохранов, исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль».

Да, законодатели ищут способы повысить качество управления домами, и экзамен — один из инструментов. Однако сомнения остаются: отсеет ли он нерадивых, не оттолкнет ли полезные кадры и, главное, сможет ли предотвратить новые скандальные истории, подобные тем, что произошли в Санкт-Петербурге и Кирове.