Мошенники стали зарабатывать на интересе россиян к киноновинкам

В России появились сайты с киноновинками, заражающие гаджеты вредоносным ПО

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Они заманивают на сайты и заражают гаджеты вирусами.

Мошенники стали зарабатывать на интересе россиян к новинкам кино, выяснили «Известия». Злоумышленники создают ресурсы, где обещают показать новый сериал или мировую премьеру раньше других.

Все для того, чтобы установить вредоносные программы на гаджет и получить доступ к интернет-банку и Госуслугам.

Достаточно перейти по сомнительной ссылке. Для этого используют, в том числе QR-коды. Самый надежный способ защититься — не пользоваться пиратским контентом.

«Смотрите только те ресурсы, которые внушают доверие… И лучше, если вы это делаете на локальных устройствах, которые не имеют соединения с другими вашими смартфонами, планшетами, ноутбуками», — предупреждает IT-специалист Денис Кусков.

Эксперты подчеркивают: мошенники хорошо подстраиваются под тренды. С ростом популярности искусственного интеллекта россиянам стали предлагать приложения под видом полезных сервисов. Например, установить программу-переводчик, чтобы смотреть кино на языке оригинала.