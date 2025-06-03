«Если бы она была не против»: Aktash готов завести отношения ради пиара только с одним человеком

Фото, видео: 5-tv.ru

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Певец считает, что в некоторых случаях можно пойти на такой шаг.

Певец Aktash готов завести отношения ради пиара только с коллегой по сцене Мари Краймбрери. Об этом он рассказал 5-tv.ru во время сольного концерта IVAN в клубе «Давай Лама».

Когда артиста спросили, готов ли он завести отношения ради пиара, он признался, что вряд ли смог бы пойти на это. Но, похоже, все зависит от ситуации.

«Почему нет? Каждый имеет право пользоваться этим инструментом. Цинично, но правда. Когда бывают ситуации безысходности, на что только не пойдешь, в том числе на это. Тем более, есть претендентки…» — поделился Aktash.

Говоря о девушках, с кем он мог бы пойти на отношения ради пиара, певец сделал сенсационное признание.

«Мари Краймбрери. Однозначно. Все! Больше никого. Если бы она была не против, я бы был только за», — заявил Aktash.

К сожалению, певец опоздал. Мари Краймбрери уже находится в отношениях с блогером Давой. Более того, они женаты, а недавно у пары родился ребенок. Об этом писал ранее 5-tv.ru.

Звезды узаконили свои отношения в марте этого года. О подробностях свадьбы никто из них не рассказывал. Влюбленные просто опубликовали фотографии и совместный ролик, где они стояли в ЗАГСе.