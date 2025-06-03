Умерла актриса озвучки Бабулиты из «Тайны Коко» Рене Виктор

Фото: AP/ТАСС

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Артистка страдала тяжелым онкологическим заболеванием.

Американская актриса Рене Виктор, которая озвучила персонажа Бабулиту Елену в мультфильме «Тайна Коко», ушла из жизни. Ей было 86 лет. Об этом сообщило агентство The Associated Press, сославшись на представителя актрисы Джули Смит.

Долгие годы Рене Виктор, как отметила ее представитель, боролась с онкологическим заболеванием — лимфомой. Из жизни артистка ушла в кругу семьи. На момент смерти Рене была дома в Шерман-Оукс, штат Калифорния.

Среди озвучек Виктор — персонажи мультипликационного сериала «Семейка Адамс» 1992 года и ряда игр серии Elder Scrolls. Также актриса снималась в фильмах режиссера Роберта Дюваля «Апостол» 1997 года, «Паранормальное явление 5» 2014 года и во многих других кинолентах.

Родилась Рене Виктор в Сан-Антонио в 1938 году. Она была старшей из своих трех сестер. В Лос-Анджелесе с 1960-х строила карьеру певицы. К тому же она работала инструктором по сальсе и танго.

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