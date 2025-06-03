Паразиты, бактерии и опасное дно: в каких водоемах не стоит купаться этим летом

Life.ru: неразрешенные водоемы могут быть опасны для купания

Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Во избежание проблем со здоровьем следует выбирать проверенные места, разрешенные Роспотребнадзором.

Летние купания — одно из самых приятных удовольствий во время жары. Врач Ольга Уланкина рассказала Life.ru, когда россиянам можно начинать купальный сезон и как выбрать безопасный водоем.

Обычно купальный сезон начинается, когда вода прогревается до +18–22 градусов. Раннее купание в холодной воде может привести к простуде и переохлаждению.

Для безопасного купания следует выбирать проверенные места, разрешенные Роспотребнадзором. Вода в других водоемах может содержать бактерии и паразиты, а дно — быть опасным.

Также эксперт призвала избегать водоемов рядом с заводами, свалками и сельхозугодьями, где вода может содержать вредные вещества.

Особое внимание стоит уделить водоемам с водоплавающими птицами, так как их экскременты загрязняют воду и повышают риск инфекций.

Лучшие места для купания: официальные пляжи, бассейны с хлорированием, реки с течением и море.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Москве пруд в Парке Горького откроют для купания этим летом.