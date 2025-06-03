«Самые грустные пять дней»: Виктория Дайнеко об опыте вегетарианства

Певица Виктория Дайнеко не ела мясо и чувствовала себя плохо

Фото, видео: Софья Сандурская/ТАСС; 5-tv.ru

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Знаменитость призналась — она заядлая мясоедка.

Певица Виктория Дайнеко попробовала стать вегетарианкой, однако пищевые привычки не позволили ей долго продержаться в этом статусе. Подробностями она поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на живой презентации сольного альбома артистки JALAGONIA.

«Я была вегетарианцем пять дней», — не без иронии пояснила она.

Это время исполнительница вспомнила, как не самое приятное. Вероятно, ей пришлось себя сильно ограничивать в еде.

«Это были очень грустные пять дней», — подчеркнула собеседница.

Причинами плохого самочувствия Дайнеко считает свой резус-фактор и низкий уровень гемоглобина в крови.

«Не потому что я гедонист, а потому что у меня четвертая отрицательная группа крови. И мне набрать железо, и избавиться от анемии сложнее, чем большинству людей, у которых нет моей группы крови», — добавила певица.

К тому же она заявила, что слишком сильно любит в рационе мясные блюда, чтобы окончательно отказаться от них.

«Я в принципе первое слово сказала „мясо“, поэтому, когда я решила от него отказаться, мне было тяжело. Поэтому перед этой презентацией я съела мясной тартар и чувствую себя хорошо», — заключила она.

Помимо всех ограничивающих звезду факторов, она также страдает непереносимостью глютена.

Ранее, писал 5-tv.ru, Дайнеко рассказала о пережитом хейте.