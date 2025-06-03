«Мир может быть жестким»: психолог рассказала школьникам, почему важно ошибаться

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; 5-tv.ru

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Подростки с не очень хорошей успеваемостью в школе часто отличаются стрессоустойчивостью.

Научиться преодолевать трудности и ошибки важно еще во время обучения в школе, поскольку во взрослом возрасте это позволит проще относиться к неудачам. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru рассказала клинический психолог Марианна Абравитова на благотворительном концерте «Школы музыки Брант» при поддержке VK.

По словам специалиста, упущения в учебной части дают возможность школьникам исправиться в будущем и свыкнуться с вероятными провалами в дальнейшей жизни.

«Ошибки нам показывают, в какую сторону корректировать, что неправильно, что правильно. Мы понимаем, где плюс и где минус, где хорошо и плохо. Эта коррекция очень важна. Она гибкая, дуально устроенная», — пояснила собеседница.

Она добавила, что лучше всего справляться с проблемами удается тем, кто получал плохие оценки в школе, поскольку у этих людей формируется понимание и негативного аспекта в жизни в том числе.

«Есть такая статистика, что именно троечники потом становятся более успешными в жизни, потому что у них есть адаптация к этим ошибкам, потому что их пугают, они получают плохие оценки, они потом их исправляют», — рассказала Марианна.

Те, у кого были низкие оценки по учебе, имеют сопротивление к трудностям и быстро учатся их преодолению. На жизненную неустойчивость они также реагируют спокойнее.

«У них вырабатывается иммунитет к тому, что мир может быть и жестким в том числе. И они от этого не стресссируются. Идут дальше», — заявила психолог.

При этом преуспевающие в процессе обучения дети находятся под стрессом, от которого порой почти невозможно избавиться.

«А вот хорошисты, отличники, тем более, если от них требовать великолепных оценок, все время находятся в зажатом состоянии», — заключила Абравитова.

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